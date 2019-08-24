وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الكيانان الإسرائيلي والإيراني) : تؤكد المملكة دوماً التزامها بمبادئ القانون الدولي ودعمها كل ما يمكن أن يساعد على استتباب الأمن والاستقرار والسلم لدول المنطقة، ولم تتوقف يوماً عن صون السلم والأمن الدوليين، من منطلق سياساتها الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.واعتبرت ان السياسة السعودية، أكدها مرة أخرى المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن أخيراً، الذي أوضح أن الكيانين الإسرائيلي والإيراني مسؤولان عن تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، ولا صحة للمزاعم التي تروج أن الصراعات قائمة على الديانة أو المذاهب.واضاف : ولا شك أن السعودية ترفض الاحتلال الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين، كما ترفض العنف والاضطهاد والتحريض وإثارة الفتن التي يمارسها النظام الإيراني الإرهابي، وأذرعته التخريبية في المنطقة، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذين الكيانين الجالبين للفوضى والدمار وفقا للحقائق التاريخية الشاهدة على مسؤوليتهما عن التجاوزات في المواثيق الدولية الداعية إلى العيش بسلام وأمان بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو ممارسة العنف بالأسلحة المحرمة دولياً، كما يحدث للشعب الفلسطيني.// انتهى //06:39ت م0006