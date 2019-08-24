طرابلس 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، مبينة أن هدوء حذر في كافة المحاور بين الجيش وقوات حكومة الوفاق بعد تصعيد استمر عدة أيام جنوب العاصمة.وأشارت إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله، تحدث مع رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، من أجل التأكيد على أهمية تنفيذ القرار رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013، والذي ينص على الزيادة في مرتبات عمال قطاع النفط والغاز بنسبة 67%.ونقلت تحذير الاتحاد الأوروبي من فرار أكثر من 300 ألف شخص من ليبيا نحو أراضيه عبر البحر المتوسط بسبب استمرار المعارك وانفلات الأوضاع الأمنية بالبلاد.وتطرقت إلى لقاء رئيس البعثة الأممية غسان سلامة مع رئيس مالطا، جورج فيلا، موضحة أنه تم مناقشة تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة لليبيا, مشيرة أن رئيس مالطا جورج فيلا وسلامة أكدا خلال اللقاء ضرورة إيجاد موقف دولي موحد لمساعدة ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار.وعرجت على تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، على موقف تونس الثابت تجاه حل الأزمة الليبية عن طريق الحل السياسي والحوار الليبي -الليبي.// انتهى //08:47ت م0008