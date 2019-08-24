إسلام آباد 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حماية الكشميريين في ظل حظر التجوال المفروض عليهم منذ أسابيع.واهتمت بدعوة فرنسا للهند إلى تبني الحوار مع باكستان طريقا لإنهاء الأزمة الراهنة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.وسلطت الضوء على تجديد باكستان والصين العزم على مواصلة مشروع الممر الاقتصادي المشترك.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لمكافحة انتشار حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي في عدد من المدن.وأشارت إلى إدراج وزارة الداخلية الباكستانية، منظمة حزب الأحرار الإرهابية على قائمة المنظمات الإرهابية في باكستان.وأخبرت عن رفض مجموعة العمل المالي تقارير الإعلام الهندي التي تحدثت عن إدراج باكستان على قائمة الإرهاب.اقتصادياً أخبرت عن تحسن الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بعد أن استمرت في التراجع على مدى الأسابيع الماضية.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل 11 مسلحا من حركة طالبان وتدمير مخابئ أسلحة تابعة للحركة خلال غارات جوية شنتها القوات الخاصة الأفغانية فى أنحاء متفرقة من البلاد.وتناقلت أنباء المظاهرات الشعبية التي شهدها الشطر الهندي من إقليم كشمير عقب صلاة الجمعة ضد حظر التجوال الذي فرضته الهند على الكشميريين.// انتهى //08:53ت م0009