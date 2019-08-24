رام الله 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساعتقلت قوات الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من قرية عين عريك، وثالث من قرية عين قينيا غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله بأن الاحتلال اعتقل الشابين ربحي أبو الصفا، ومحمد نايف ابو الصفاـ من قرية عين عريك بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت إصرار معروف من منزله في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله.// انتهى //10:00ت م0010