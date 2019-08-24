القاهرة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" والتي تنطلق اليوم بمدينة بياريتز الفرنسية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتعزيز سياسة الاستيطان، وإصابة 120 فلسطينًا في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية.وسلطت صحف السبت الضوء على استعادة القوات التابعة للحكومة اليمنية مناطق جديدة في محافظة "شبوة" ومدينة "عتق" بعد اشتباكات اندلعت مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.ونشرت تأكيد قوى الحرية والتغيير في السودان أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة لأنها ورثت وطنًا محطمًا بمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إلى تدمير الجيش الوطني الليبي ورشة صيانة وإصلاح طائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته بمصراته.// انتهى //10:35ت م0012