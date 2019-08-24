بريدة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسأوضح فريق الإحصاء بمهرجان تمور بريدة، أن عدد السيارات الواردة للسوق خلال 20 يوماً من انطلاقة المهرجان بلغ 17,037 سيارة محملة بـ 3,549,612 عبوة تمر تزن 3 كيلو، تنوعت بأكثر من 35 صنفاً من التمور.وستستمر توافد كميات التمور، تقابلها اعتدال بالأسعار، وتنوع في التمور، يتصدرها السكري فالصقعي والعسيلة والخلاص والونانة والشقراء ونبتة علي والمكتومي وغيرها من الأصناف التي تجد اهتمامًا من المستهلكين.يذكر أن المهرجان يقام على هامشه فعاليات متنوعه ثقافية واجتماعية وتوعوية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية.// انتهى //11:26ت م0016