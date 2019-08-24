بغداد 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسأطلقت قوات عراقية مشتركة اليوم عملية أمنية لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية التابعة لمحافظة الأنبارغرب العراق.وأوضحت مصادر عسكرية عراقية أن العملية الجديدة التي تمثل المرحلة الرابعة من عملية أمنية واسعة أطلقت مطلع الشهرالحالي تحت اسم (إرادة النصر)،تشمل تطهير كامل صحراء محافظة الأنبار وصولا إلى وادي حوران , مبينة أن العملية تنفذ بدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقيين وطيران التحالف الدولي.// انتهى //12:27ت م0026