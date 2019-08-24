بيروت 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من البلدات والقرى جنوب لبنان.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة تجسس إسرائيلية نوع م ك من دون طيار خرقت سيادة الأجواء اللبنانية ونفذت العديد من الطلعات الاستكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب جنوب لبنان وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الوسطاني ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:56ت م0033