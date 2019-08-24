سياسي / الطيران الإسرائيلي يواصل انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية
السبت 1440/12/23 هـ الموافق 2019/08/24 م واس
بيروت 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس
واصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من البلدات والقرى جنوب لبنان.
وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة تجسس إسرائيلية نوع م ك من دون طيار خرقت سيادة الأجواء اللبنانية ونفذت العديد من الطلعات الاستكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب جنوب لبنان وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الوسطاني ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
// انتهى //
12:56ت م
0033