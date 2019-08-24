بيروت 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسطالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية المعنية بالسلام في منطقة الشرق الأوسط ، بالعمل الجاد من أجل حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين .ورأت قيادة المنظمة في بيان بعد اجتماعها اليوم في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية أن الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ، يشكل مدخلاً رئيسيًا للسلام في الشرق الأوسط.ووجهت قيادة المنظمة نداء إلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الشعوب طالبت بتقديم الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل التخفيف من معاناتهم بانتظار الحل الشامل وعودتهم إلى وطنهم .وأدانت القيادة الفلسطينية في بيانها سياسة التعنت التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ، ورفضها الدائم لقرارات الأمم المتحدة وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.// انتهى //13:24ت م0038