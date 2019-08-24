الدمام 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسيفتتح نادي المنطقة الشرقية الأدبي في الدمام الثلاثاء القادم، مقره الجديد وموسمه الثقافي، الذي يتزامن مع مرور ذكرى تأسيسه الثلاثين بمجموعة من الفعاليات التي ستستمر ثلاثة أيام يتخللها مهرجان الكتاب الأول.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بن عبد الله بودي، أن الفعاليات التي تتوافق مع ذكرى تأسيس النادي ستشهد افتتاح مبني النادي الذي بُذِل فيه الكثير من الجهد والوقت ليظهر بهذا الشكل الذي يليق بمؤسسة ثقافية وطنية رائدة ستشهد حضورا متميزا من المؤلفين والكتاب والمثقفين، مدشن لمرحلة جديدة من التواصل والعمل الثقافي المتميز.وأشار بودي إلى أن الفعاليات ستتضمن توقيع الكتب التي صدرت مؤخرا لمؤلفين ومؤلفات من المنطقة الشرقية وخارجها، كما سيتضمن جلسات ثقافية متنوعة لمناقشة بعض الكتب، إضافة إلى دراسات نقدية وقراءات إبداعية.ووجه رئيس النادي الدعوة إلى كل الكتاب والأدباء والمثقفين من أبناء المنطقة ورؤساء الأندية الأدبية للحضور والمشاركة، مؤكداً أن النادي يفتتح أبوابه للجميع بكل محبة واهتمام وتقدير.// انتهى //13:37ت م0039