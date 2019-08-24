المدينة المنورة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات مبادرة أنصار الإخاء لجمعية "جنا" لتأهيل الفتيات ذوات الإعاقة، إحدى مبادرات خير أُمة، الهادفة إلى تعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية، واستثمار مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية في تنمية المجتمع.وأوضحت المديرة التنفيذية لجمعية "جنا " دولة شحاتة أن المبادرة تسهم في تعزيز قيمة الإخاء من خلال تبني الإخاء بين أفراد المجتمع وإخوانهم من ذوي الإعاقة، اقتداءً بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين، مفيدةً أن المبادرة ابتدأت بتدشين جمعية "جنا" مع عرض لأهداف الجمعية ورؤيتها من خلال أركان الجمعية.وأضافت شحاته أن المبادرة تسهم في تثقيف المجتمع بحقوق هذه الفئة، وإيجاد الفرص لتطبيق مبدأ التآخي على أرض الواقع عن طريق فعالية مميزة، إضافة إلى توفير الفرص التطوعية لتبني قيمة الإخاء بما يضمن استدامة أثر المبادرة، وتأهيل المتطوعين لنشر ثقافة الإخاء في الميدان عن طريق مجموعة أنصار الإخاء.// انتهى //13:45ت م0042