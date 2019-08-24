غروزني 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس رمضان أحمدوفيتش قديروف رئيس جمهورية الشيشان في القصر الرئاسي بالعاصمة غروزني اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترأساً وفد المملكة في افتتاح جامع فخر المسلمين أكبر جامع في الشيشان.وفي بداية الاستقبال رحب فخامة الرئيس الشيشاني بمعاليه والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الشيشان.وأبدى فخامته سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع، الذي يجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، وبما يحقق مزيداً من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.من جانبه، نقل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء والاستقرار.ونوه معاليه بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، راجياً من الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.حضر الاستقبال معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ومعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضره من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان الشيخ صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.// انتهى //14:10ت م0043