تبوك 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء ، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //14:32ت م0045