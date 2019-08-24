الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الجانبين السعودي والأرجنتيني أنهيا كامل الترتيبات لعقد منتدى الأعلاف في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال الفترة 10 - 13 سبتمبر المقبل، بمشاركة وفد سعودي برئاسة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة.وبيَّنت "البيئة" أن عقد هذا المنتدى يأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير الأعلاف في السوق المحلي، وضمان عدم وجود أي نقص نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/2/1437 القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.وأوضحت الوزارة أن الوفد المشارك في أعمال المنتدى يضم ممثلين لصندوق التنمية الزراعي وكبرى الشركات العاملة في هذا المجال.// انتهى //15:09ت م0048