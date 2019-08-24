الطائف 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسجذبت أطباق الأسر المنتجة الشعبية في السوق بقرية الهجن زوار الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقامة على أرض حديقة الملك فيصل؛ حيث تنوعت ما بين المأكولات الشعبية المتنوعة، ومنتجات الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية، والنسيج والتطريز وصناعة البخور والعطور وتصميم الإكسسوارات والتطريز والخياطة.ولفت أنظار زوار المتنزه تعدد الأطباق المختلفة خاصة المعدة من قبل الأسر نفسها ومن أشهرها بـ"خبزة الملة،والجريش، والمرقوق، والمعروكة والحلويات وغيرها من المأكولات الشعبية ".ومن بين هذه الأسر، تقف أم عبدالله التي تنتج بعض المأكولات الشعبية وقالت: إنها تقوم بالطهي في منزلها وتشارك في السوق الشعبي بقرية الهجن بعد أن وجدت الدعم الكامل من الإتحاد السعودي للهجن واللجان المنظمة للسوق الشعبي الذي وفر لهم الموقع مجاناً، ورصد للأسر المنتجة مكافآت تشجيعاً لهذه الفئة الغالية الكادحة التي تعمل لتحسين مستواها الاقتصادي، مقدمة شكرها للجهات الداعمة لهم على إتاحة الفرصة من خلال تجهيز عدد من المواقع المجانية والمخصصة للأسر المنتجة.//انتهى//15:12ت م0053