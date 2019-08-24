بغداد 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسلقي مدني عراقي مصرعه اليوم, في هجوم شنه مسلحون مجهولون بسلاح كاتم للصوت بشرق بغداد.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت على الشخص المذكور أثناء وجوده في منطقة سبع قصور بشرق بغداد, ما أدى إلى مصرعه بالحال فيما لاذ المهاجمون بالفرار.وأوضح أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته, كما نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي.في هذه الأثناء نجح خبراء المتفجرات في شرطة بغداد من تفكيك صاروخين وعدد من الرمانات الهجومية المعدة للتفجير, كانت مزروعة قرب جسر في حي تونس بشمال المدينة.// انتهى //15:54ت م0055