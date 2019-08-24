أبوظبي 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسالتقى سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.// انتهى //15:59ت م0057