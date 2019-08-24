الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسيختتم المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة غداً الأحد آخر مبارياته بالبطولة الخليجية السابعة عشر لكرة السلة أمام نظيره الكويت والتي تستضيفها المنامة عاصمة مملكة البحرين وذلك عند الساعة 5،00 مساء .وينتظر أن تكون المواجهة حاسمة لخطف بطاقة الصعود لتأهل للبطولة الآسيوية ومرافقة منتخب البحرين الذي ضمن بطاقة التأهل والبطولة.المنتخب السعودي استعد بشكل جيد للمباراة من خلال الحصة التدريبية التي ركز فيها المدرب تانير على الدفاع القوى ومراقبه وايقاف خطورة أبرز لاعبين الكويت .واجتمع الجهاز الإداري والفني برئاسة رئيس البعثة الاستاذ حمود المالكي مع لاعبين ، الذي طالب لاعبين نسيان خسارة مباراة البحرين، والتركيز جيداً داخل أرض الملعب وتقديم مستواهم الحقيقي ، خاصة أن المباراة تمثل حصاد مشوار الفريق في البطولة.يذكر أن المنتخب السعودي الحالي يشارك في 10 لاعبين من 12 لاعب المنتخب السعودي للناشئين من مواليد 16 عام، وذلك لاعدادهم للبطولة الآسيوية للناشئين والاعداد للبطولة الخليجية للشباب المقبلة،عكس بقية المنتخبات الخليجية التي تشارك في لاعبين من مواليد 18 عام.// انتهى //16:12ت م0060