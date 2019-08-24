عمّان 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسوقعت الأردن والعراق اليوم ، بروتوكول تعاون في مجال البحوث المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإنتاج النظائر المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.ووقع البروتوكول عن الجانب الأردني رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ، وعن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل.ويتيح البروتوكول الفرصة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية العراقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.// انتهى //17:14ت م0065