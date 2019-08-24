حفرالباطن 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسنفذت ‏بلدية شرق ‎حفر الباطن أمس الأول جولات ميدانية على السوق المركزي بالتعاون مع الجهات الأمنية و مكتب العمل نتج عنها اغلاق اكثر من 20 محل وإشعار 7 محلات .وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي انه تم بالإضافة الى ذلك رصد سيارة لنقل الأطعمة مخالفة للاشتراطات الصحية ، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.ودعا المهندس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر مركز البلاغات 940 وقنوات التواصل التابعة للامانة على مدار الساعة .// انتهى //17:15ت م0066