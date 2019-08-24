جدة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساستقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة باكو اليوم.وبحث الرئيس علييف والعثيمين خلال اللقاء تعزيز التعاون بين أذربيجان والمنظمة، ومواصلة الجهود في شتى المجالات، كما نوه أمين منظمة التعاون بالدور الذي تؤديه جمهورية أذربيجان في كل برامج المنظمة.//انتهى//17:15ت م0067