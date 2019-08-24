تبوك 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسنفذت بلدية محافظة البدع أمسٍ الأول , جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك داخل المحافظة , وذلك ضمن " الحملات التفتيشية" التي تنفذها البلدية.وأوضح رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد أن الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها البلدية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والاسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين،من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.// انتهى //17:16ت م0068