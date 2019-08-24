سكاكا 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستدرب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اعتباراً من يوم غدٍ الأحد ، بالتعاون مع شركة تطوير تقنيات التعليم قيادات ووكلاء ومشرفي ومسؤولي النظام لمدارس "بوابة المستقبل" لمدة أسبوعين.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية حضور البرامج التدريبية والحرص على معرفة جميع الخدمات المقدمة من هذا المشروع، والاستثمار الأمثل لجميع الإمكانيات للاستفادة منها في عمليتي التعليم والتعلم، وتحقيق الأهداف من التحول الرقمي والتي تدعم قدرات المعلمين والطلاب.من جانبه، أوضح منسق مدارس "بوابة المستقبل" سلطان بن رافد الشمري أن هذه البرامج التدريبية هادفة وتختصر الكثير من الجهد والوقت في معرفة البرامج والتطبيقات التي تستخدم في تخطيط وتنفيذ العمليات التعليمية، ومتطلبات تنفيذ البرنامج من أنظمة وأجهزة إدارة.//انتهى//17:23ت م0072