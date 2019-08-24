المدينة المنورة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة برامجه العلمية بلغات مختلفة في عدد من الجوامع الكبيرة بالمنطقة تحت عنوان "مفاهيم يجب تصحيحها" ،والتي يشارك بها عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة والمشايخ .وتأتي هذه البرامج في إطار جهود الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ وإنفاذاً لتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في استمرارية نهج هذه الدولة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الدعاة المؤهلين لتبصير الزوار بأمور دينهم وما ينفعهم .// انتهى //17:23ت م0074