القطيف23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسنظمت لجنة الهاتف الاستشاري في جمعية القطيف الخيرية اليوم ورشة عمل مجانية مقننة تحاكي عقل الطفل "ذكور وإناث" بعنوان " دان وعزوز " وذلك بمقر الجمعية بحي البحر في محافظة القطيف .وتناولت الورشة التي قدمتها الاختصاصية النفسية عبير عاشور ، المفهوم المعرفي للمدرسة ، وفقرة مسرح العرائس التي قدمتها مجموعة من الاختصاصيات النفسيات، وفقرة بعنوان اكتشاف الخطأ، وقدمتها الاختصاصية الاجتماعية منال الخلف، وفقرة الأنشطة الحركية، وقدمها مازن الجصاص .وقد استهدفت الورشة أطفال مرحلة التمهيدي والصف الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، للمساهمة في تهيئة الأطفال المستجدين للأجواء الدراسية وتثبيت المفهوم الإيجابي للمدرسة لديهم من خلال مختصين ومدربين وتربويين .// انتهى //17:59ت م0077