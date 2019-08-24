اجتماعي / ورشة عمل للطفل بجمعية القطيف الخيرية
السبت 1440/12/23 هـ الموافق 2019/08/24 م واس
القطيف23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس
نظمت لجنة الهاتف الاستشاري في جمعية القطيف الخيرية اليوم ورشة عمل مجانية مقننة تحاكي عقل الطفل "ذكور وإناث" بعنوان " دان وعزوز " وذلك بمقر الجمعية بحي البحر في محافظة القطيف .
وتناولت الورشة التي قدمتها الاختصاصية النفسية عبير عاشور ، المفهوم المعرفي للمدرسة ، وفقرة مسرح العرائس التي قدمتها مجموعة من الاختصاصيات النفسيات، وفقرة بعنوان اكتشاف الخطأ، وقدمتها الاختصاصية الاجتماعية منال الخلف، وفقرة الأنشطة الحركية، وقدمها مازن الجصاص .
وقد استهدفت الورشة أطفال مرحلة التمهيدي والصف الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، للمساهمة في تهيئة الأطفال المستجدين للأجواء الدراسية وتثبيت المفهوم الإيجابي للمدرسة لديهم من خلال مختصين ومدربين وتربويين .
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17:59ت م
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