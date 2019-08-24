المنامة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور البحرين حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، في المجالات كافة، وفتح آفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:41ت م0078