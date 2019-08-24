الدمام 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستنظم غرفة الشرقية مطلع شهر سبتمبر القادم منتدى المقاولات ، بمقر الغرفة الرئيس ، وذلك في إطار أنشطة وبرامج الغرفة التي تقدمها خدمة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. .وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي إن عقد الغرفة لهذا المنتدى الذي يشهد دعما من مجلس الإدارة - يتوقع أن يشهد تفاعلاً كبيراً من قطاع الأعمال،لحرصها على استضافة المسؤولين والمختصين وأصحاب التجربة والخبرة ، مشيرا الى قيام الغرفة بدعوة كافة المهتمين لمناقشة أبرز إنجازاته بالإضافة إلى التحديات التي تواجهه، ليطرحها أصحاب الشأن على طاولة المسؤولين مباشرة، وذلك لأجل اقتراح الحلول التي تسهم في تطوير آلية العمل في القطاع وتقدم له دفعة للأمام يستطيع من خلالها تنفيذ ما يطلب منه وسط معايير عالية".وأكد الخالدي أن قطاع المقاولات يعد شريكا رئيسيا في تنفيذ المشاريع الوطنية، مشيرا إلى تطلع منسوبي القطاع إلى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تطوير أدواته وتنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، لافتا إلى أن أهمية التحالفات وأهميتها في جذب الاستثمارات الكبيرة التي تساعد في تخطي التحديات وتلبية متطلبات الرؤية بمستويات مرتفعة.وأوضح أن قطاع المقاولات يمثل النصيب الأكبر في خارطة العمل في المملكة، مشيداً بالمبادرات والتسهيلات التي تقدم للقطاع ضمن رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت في تطوير آلية العمل فيه، منوهاً ببرامج وأنشطة ومبادرات هيئة المقاولين ودعمها المتواصل لعمل هذا القطاع الحيوي.من جهته قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد بن حمود الحماد "إن هذا المنتدى الذي يدخل ضمن أنشطة اللجنة للعام الحالي 2019 سيتناول عدداً من المحاور التي تناقش التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، ودور القطاع في رؤية المملكة 2030، وما ينطوي عليها من مشاريع، تحتم على العاملين في القطاع الاستعداد لها، وفق أحدث الوسائل وأعلى المواصفات".ولفت الحماد إلى أن المملكة، ووفقاً للرؤية، تشهد ورشة عمل وطنية ضخمة تتطلب جملة من الاستعدادات التي تواكب هذه الضخامة التي تتمثل في المشاريع الطموحة وبات مطلوبا من القطاع التفاعل مع هذه التطورات وتقديم عطاءات تنسجم مع الطموح.وأضاف الحماد "أن التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات متنوعة ومختلفة فهناك تحديات في التأسيس وأخرى في التطوير، وكلاهما يتطلب نوعا من التفاعل والتسهيل والجودة أيضا، ونأمل في هذا المنتدى أن يتم بحث الكثير من المواضيع والخروج بتوصيات تناسب جميع الأطراف .// انتهى //19:02ت م0080