الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستنطلق غداً الأحد دورة صقل وترفيع لحكام التايكوندو والذين يصل عددهم إلى 63 حكم بمختلف الدرجات بمعهد إعداد القادة بالرياض ولمدة 3 أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو والتي يترأسها الدولي فايز عبدالرحمن السلولي.وسيخضع الحكام لمحاضرات عملية ونظرية بآخر المستجدات في قانون اللعبة (الكاروقي والبومسي) من خلال المحاضرات صباحية و مسائية، حيث كلفت اللجنة الحكم الدولي سعد الشهراني لمحاضرات البومسي والحكم الدولي عبدالإله الموينع في محاضرات الكاروقي.وفي ذات الصدد تقام دورة لحكام التايكوندو للمستجدين والمستجدات سيعلن عن موعدها الجديد عبر حساب الاتحاد بمنصة تويتر (sauditkd) ويحاضر فيها الدوليان فايز السلولي و المهند الزعبي.وتأتي هذه الدورات لإعداد الحكم السعودي للمنافسات الداخلية والخارجية وفقاً للخطط التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة العميد الركن شداد بن طالع العمري الذي وجّه بأهمية تواجد الحكم السعودي في المنافسات الخارجية لأن ذلك من شأنه تعزيز اللعبة، وقال سيكون التقييم بشكل دوري لكافة الحكام من خلال مشاركاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.// انتهى //19:02ت م0081