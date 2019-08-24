الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستوج فريق جدة (3×3) لكرة السلة ببطولة شاينغان تشالنجر لكرة السلة في الصين بعد فوزه على فريق أمستردام الهولندي في النهائي 15-16، وكان قد فاز في دور الأربعة على فريق فربس الصربي المصنف الثالث عالمياً، وبذلك يتأهل فريق جدة إلى بطولة الماسترز في لوس انجلوس بعد أن تأهل سابقاً إلى بطولة دبرتسن الماسترز في المجر.وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الاستاذ عبدالرحمن المسعد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية على تحقيق البطولة هذا الانجاز والتي تضاف للإنجازات السابقة، والبطولة تعد إعداد لبطولة العالم التي ستقام في مدينة جدة بشهر أكتوبر المقبل بمشاركة أقوى منتخبات المدن في العالم.// انتهى //19:06ت م0082