الدمام 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستنظم غرفة الشرقية، الثلاثاء القادم، البرنامج الرابع المخصص للسيدات بعنوان "الاحترافية في خدمة العملاء"، يقدمه مدربين من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال، ضمن مبادرتها الوطنية لتأهيل وتدريب 3000 شاب وفتاة من طالبي العمل السعوديين 2019، في التخصصات المطلوب توطينها، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.ويناقش البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بواقع 15 ساعة تدريبية تبدأ من الساعة 4 عصرا وحتى 9 مساء، عدة محاور رئيسية تعزز ثقافة موضوع البرنامج وهو الاحترافية في خدمة العملاء لدى طالبات العمل من السعوديات، ويمنح المشاركات فيه شهادات حضور لمن تستوفي متطلبات البرنامج وساعات التدريب.ويتضمن البرنامج، كافة المعلومات عن "الاحترافية في خدمة العملاء " وآليات تطبيقها وأثرها الإيجابي على المتدرب نفسه أولا ثم على المنشأة التي سيعمل بها، سواء من خلال تنمية مهارتهم في التعامل مع كافة أنماط العملاء بكفاءة واقتدار أو بتعزيز أُسس التميز ومهارات إدارة علاقات العملاء بينهم، بالإضافة إلى المهارات الشخصية والخدمة الاحترافية، والتحول الإيجابي والتعامل مع التحديات واستعراض مجموعة من النماذج العالمية في التغير وعلاقتها في خدمة العملاء.ويستعرض البرنامج نموذج ( ADKAR ) الذي يبرز الوعي بأهمية احترافية الخدمة لدى المسؤول، والموظف، والعميل، والرغبة في تقديم خدمة احترافية لدى المسؤول والموظف، والمعرفة بالمهارات اللازمة والقدرة على تقديم خدمة احترافية لدى الموظف، والتعزيز والاستمرارية في تقديم خدمة احترافية لدى المسؤول والموظف، ويهتم النموذج بإيجاد شعور بالحاجة إلى التغيير في تقديم الخدمة، وتطوير رؤية واستراتيجية خدمة العملاء، وتوصيل رؤية الاحترافية في خدمة العملاء، وتمكين العاملين من صلاحيات تساعدهم لتقديم خدمة احترافية، وتحقيق المكاسب على المدى القريب بتقديم الخدمة، وتثبيت احترافية خدمة العملاء في ثقافة المنظمة.// انتهى //19:07ت م0085