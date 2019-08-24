السيح 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس‏نفذ مكتب العمل بالخرج مؤخراً حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التجارية بمدينة السيح بمختلف أنشطتها ، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط وزارة العمل والتنميةالاجتماعية وقرارتها التشريعية المنظمة لسوق العمل.‏وأسفرت الحملات التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ضبط مخالفات متعددة ، وتم على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.‏وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج ، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني .‏ودعا مكتب العمل بالخرج المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات النظامية في المنشآت التجارية بمدينة السيح وضواحيها وفي المراكز والقرى عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبرالأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.// انتهى //19:07ت م0087