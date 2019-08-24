السيح 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج الثلاثاء القادم ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المقبلين على الزواج ، وذلك في قاعة الجمعية بمقرها الرئيس بمدينة السيح.‏ويتناول البرنامج الذي ينفذه المدرب محمد المضياني الجوانب النفسية للزوجين ، ومفاتيح السعادة الزوجية ، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.ويأتي البرنامج الذي يستمر يومين ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.// انتهى //19:07ت م0088