الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان البطولة العربية للناشئين تحت 15و17 عام بمشاركة نخبة من الدول العربية و ما يقارب 70 لاعب ولاعبة من مختلف المستويات حيث تقام منافسات البطولة على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب لمدة 3 أيام.و قد خاض لاعبي المنتخب السعودي للناشئين أحمد باشهاب و يزن الصائغ وعبدالعزيز سردار و ضياء شعيب منافسات الفردي لليوم الأول من البطولة ضمن دور المجموعات حيث نجح ثنائي الأخضر أحمد باشهاب و يزن الصائغ بالفوز على نظرائهما لاعبي المنتخبات البحريني و الأردني و اللبناني و الجزائري للتأهل لمنافسات دور الثمانية التي تنطلق صباح الغد.من جانبه عبر مدرب المنتخب السعودي للريشة عن سعادته من المستويات المتطورة التي قدمها اللاعبين خلال منافسات اليوم الأول من البطولة مرجعاً ذلك للعمل الجاد و التدريبات المكثفة التي خاضها اللاعبين استعداداً للمشاركة في هذه البطولة، كما أكد على التزام اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم وصولاً لتحقيق انجاز عربي باسم الوطني.// انتهى //19:07ت م0089