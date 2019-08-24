الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسحقق لاعب فريق حرس الحدود العريف علي سلمان جساس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الطائف للدراجات الهوائية المفتوح للهيئات والشركات والأفراد، الذي أقيم عصر أمس الجمعة، بمحافظة الطائف، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة نحو (94) دراجاً من مواطنين ومقيمين ومشاركين من دول خليجيه وعربيه وأجنبية.وبلغت مسافة السباق 52 كيلو متراً، قطعها الدراج علي جساس في زمن وقدره ساعة و21 دقيقة.وعبّر جساس عن بالغ سعادته بتحقيقه لهذا الإنجاز، وقدم جزيل شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم بحصوله على المركز الأول وتفوقه في السباق بعد توفيق الله، موضحاً أن دعم الفريق عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود كان له الأثر الإيجابي بعد الله في حسن الإعداد والمشاركة الناجحة والتتويج بالذهب.يذكر أن المشاركة الرياضية لمنسوبي حرس الحدود تهدف دوماً إلى تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة بفضل الله ثم ما يجده جهاز حرس الحدود من دعم في كل المجالات من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله.// انتهى //19:07ت م0090