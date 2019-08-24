تبوك 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسينظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك غداً، عرضاً للأفلام القصيرة وندوة بعنوان "صناعة الأفلام ، رؤية وحوار", يشارك فيها الممثلان علي السحيمي وعلي الشقيقي، وذلك في الصالة الثقافية بمقر النادي بتبوك.وتأتي إقامة هذه الأمسية في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة .ودعت الهيئة الإدارية بالنادي المثقفين والفنانين والمهتمين في المجال بالمنطقة، للحضور والمشاركة في أمسية النادي، التي تنطلق عقب صلاة العشاء.// انتهى //20:30ت م0095