بيروت 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 804.47 نقاط.وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 197 ألفاً و97 سهماً بقيمة 61 ألفاً و430 دولاراً، مقابل 46 ألفاً و919 سهماً بقيمة 246 ألفاً و912 دولاراً الأسبوع السابق.وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.84 مليارات دولار، مقابل 7.94 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //21:03ت م0097