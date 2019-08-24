الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساستضاف فريق الفتح نظيره الشباب اليوم على معلب الأمير عبدالله بن جلوي في الاحساء،ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتمكن الشباب من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف للفتح، حيث افتتح الشباب أهدافه مبكراً في الدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق لاعبه اسبريلا، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الشباب بهدف دون مقابل.ومع انطلاق شوط المباراة الثاني أضاف الشباب الهدف الثاني عن طريق جوانكا في الدقيقة 49، وجاء هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 91 من نقطة الجزاء نفذها اللاعب مروان سعدان. // انتهى // ‏21:19ت م0099