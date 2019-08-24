جدة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسشهد معرض صور معالم من الحج الذي تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إقبال عدد من الحجاج الذين يستعدون هذه الأيام للمغادرة إلى بلدانهم عبر رحلات مجدولة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك لليوم الثامن على التوالي.وشاهد الحجاج عبر أكثر من 70 صورة فوتوغرافية وعدد من مقاطع الفيديو المشاعر المقدسة قديمًا ومراحل تطويرها مع منطقة مكة المكرمة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاح والمعتمرين.وحرص الحجاج على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المعرض التي قدمت لهم مطبوعة بالمجان لتوثق آخر لحظات رحلة الحج بالنسبة لهم.وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة : الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".//انتهى//21:31ت م0100