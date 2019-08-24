السيح 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس‏اكملت إدارة تعليم الخرج جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك في 16 مدرسة ابتدائية للبنات في قطاعي التعليم في السيح والدلم.‏وتهدف مرحلة الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة العمرية وهي من أربع سنوات إلى تسع سنوات ، وتكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية وغرسالقيم المجتمعية ومبادئها وأهدافها ، وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .‏ // انتهى //21:31ت م0101