عام / تهيئة 16 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الخرج
السبت 1440/12/23 هـ الموافق 2019/08/24 م واس
السيح 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس
اكملت إدارة تعليم الخرج جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك في 16 مدرسة ابتدائية للبنات في قطاعي التعليم في السيح والدلم.
وتهدف مرحلة الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة العمرية وهي من أربع سنوات إلى تسع سنوات ، وتكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية وغرس
القيم المجتمعية ومبادئها وأهدافها ، وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .
// انتهى //
21:31ت م
0101