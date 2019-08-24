سكاكا 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسأعلنت أمانة منطقة الجوف، افتتاح أمتداد طريق الملك سعود بمدينة سكاكا شمالاً أمام الحركة المرورية مع استكمال باقي الأعمال الثانوية للطريق.وأوضحت الأمانة أنه تم الانتهاء من سفلتة الطريق بالكامل بالإضافه إلى تركيب 42 عموداً للإنارة و 84 كشافاً، وتركيب 3000 متر طولي من البردورات وتمديد شبكة ري الكترونية بطول الطريق، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال في أقل من شهرين.وأكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن هذه الأعمال من شأنها رفع كفاءة الطرق في المدينة وفك الاختناقات في المناطق القديمة من المدينة وتحسين المشهد الحضري لهذه الاحياء، مما سيسهم في تخفيف ضغط حركة المرور على طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد ويختصر المسافه على مرتادي الطريق مع تعدد الخيارات أمام قائدي المركبات للتنقل بإنسيابية داخل المدينة .// انتهى //21:41ت م0102