المنامة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمملكة البحرين اليوم جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور مملكة البحرين حاليًا.وخلال الجلسة اتفق الجانبان على أهمية توطيد علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، والارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، كما شددا على أهمية تعزيز اللقاءات السياسية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع والتعليم العالي والعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة، وتنمية الروابط بين الشعبين الصديقين في إطار جهود اللجنة البحرينية الهندية المشتركة.وشهد سمو رئيس الوزراء البحريني و رئيس وزراء الهندي تبادل مذكرة تفاهم بين البلدين وإعلان نوايا في عدد من المجالات.// انتهى //22:00ت م0103