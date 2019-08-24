الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسانتهت مواجهة الفيصلي والفيحاء بالتعادل السلبي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكتفي كلاً منهما بنقطة في بداية مشوارهما في الدوري .وتُعد هذه المباراة، الأولى في النسخة الحالية من مسابقة الدوري، التي تنتهي بالتعادل السلبي، حيث شهدت جميع مواجهات الجولة الأولى السابقة، تسجيل هدفين على الأقل.// انتهى //22:11ت م0104