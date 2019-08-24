ع / رياضي / الفيصلي والفيحاء يتعادلان في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1440/12/23 هـ الموافق 2019/08/24 م واس
الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس
انتهت مواجهة الفيصلي والفيحاء بالتعادل السلبي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكتفي كلاً منهما بنقطة في بداية مشوارهما في الدوري .
وتُعد هذه المباراة، الأولى في النسخة الحالية من مسابقة الدوري، التي تنتهي بالتعادل السلبي، حيث شهدت جميع مواجهات الجولة الأولى السابقة، تسجيل هدفين على الأقل.
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22:11ت م
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