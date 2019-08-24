غروزني 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسأوضح معالي مستشار الرئيس الشيشاني ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف، أن مشاركة المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في افتتاح جامع " فخر المسلمين" بالشيشان، تؤكد المكانة التي يحملها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للرئيس رمضان أحمدوفتش قديروف والشعب الشيشاني، كما أنها تجسد حرصهما - أيدهما الله - على كل ما يقوي روابط العلاقات الأخوية بين المسلمين بالعالم .وأكد أن مشاركة المملكة تعطي ثقلاً لكل مناسبة إسلامية لما تمتلكه من مكانة عالية ورفيعة في نفوس المسلمين لاحتضانها الحرمين الشريفين وتشرفها بخدمة الإسلام ونصرة قضاياه.وأثني معالي المستشار تروكو دودوف علي مضامين كلمة الوزير عبداللطيف آل الشيخ في حفل الافتتاح التي أكد فيها على وجوب أن يتعامل المسلمون من منطلق المحبة والأخوة الإسلامية وأن تتحد قلوبهم في دعائهم دائماً .وقال :" إن القيادة الشيشانية والشعب الشيشاني كحال جميع المسلمين في العالم يكنون المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نظير خدماتهم وأعمالهم المباركة في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة القرآن العظيم وجمع كلمة المسلمين ووحدتهم ونصرة قضاياهم في كل المحافل الدولية .// انتهى //22:42ت م0106