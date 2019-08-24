بيروت 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسانخفضت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 8 أغسطس 2019، بقيمة 473 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 210 مليارات و716 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 0.67 في المئة، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذا الانخفاض إلى تراجع الودائع تحت الطلب بمقدار 359 مليار ليرة لبنانية، وهو ما فاق الارتفاع البالغ 84 مليار ليرة لبنانية (55.7 مليون دولار) المسجل في العملة المتداولة على مدار الأسبوع.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، انخفض إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 197 مليار و8 ملايين ليرة لبنانية، وذلك نتيجة انخفاض الودائع لأجل بمقدار 165 مليار دولار والودائع الإدخارية المقيّدة بالليرة اللبنانية بينما تراجعت الودائع المقومة بعملات أجنبية بمقدار 22 مليون دولار.// انتهى //22:53ت م0107