الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسنظم نادي الصقور السعودي مساء اليوم اللقاء السنوي الأول للصقارين وذلك بمدينة الرياض وسط حضور كبير من الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور.وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها عضو مجلس إدارة نادي الصقور ناصر الناصر كلمة ترحيبية بالحضور، مؤكداً حرص النادي على تقديم كل ما من شأنه خدمة هواية الصيد بالصقور ومحبيها.وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به ممارسي هذه الهواية في تعزيزها لدى الأجيال القادمة.إثر ذلك قدم المدير التنفيذي بالنادي حسام الحزيمي عرضاً مرئياً تضمن نبذة عن النادي وأهدافه، مستعرضاً الخطوات التي اتبعها النادي خلال تنظيمه مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وماحققه من نتائج ، إضافة إلى ما يهدف النادي من تحقيقه في النسخة المقبلة للمهرجان.عقب ذلك بدأت جلسة النقاش بين الحضور وممثلي النادي الذين أجابوا على تساؤلات واستفسارات الصقارين المشاركين في اللقاء والتي تركزت حول آلية مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والمشاركة في معرض الصقور والصيد، بالإضافة لعدد من الموضوعات المتعلقة بموروث الصيد بالصقور في المملكة.// انتهى //00:11ت م0109