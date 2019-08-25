المنامة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واساجتمع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم في قصر القضيبية برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات الصداقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند، وأوجه التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصحية والعلمية والتكنولوجية وشؤون الطاقة وآفاق تعزيزها وتطويرها.وأشاد الجانبان بالمستوي المتنامي في مسار العلاقات الثنائية، وأكدا مواصلة الجهود لتعزيز آفاق التعاون في كافة الجوانب الحيوية والاستفادة من الخبرات والإمكانيات وفرص الاستثمار التي يتمتع بها البلدان في إطار ما يجمعها من مصالح استراتيجية.كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مجريات الأحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي والقضايا موضع الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على مواقف البلدين الداعمة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأهمية ترسيخ قيم ومفاهيم التسامح والتعايش الإنساني والسلام بين مختلف الشعوب وتعزيز الحوار ونبذ العنف والتطرف.// انتهى //00:26ت م0110