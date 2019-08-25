الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستغلب فريق الاتفاق على مضيفه الوحدة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدفي الاتفاق فواز الطريس عند الدقيقة 57 والتونسي نعيم سليتي عند الدقيقة 96، وبهذه النتيجة حقق الاتفاق أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما خرج الوحدة بلا رصيد من النقاط.// انتهى //00:39ت م0111