الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستأهل الرفاع البحريني لملاقاة أولمبيك آسفي في الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بفوزه على الزوراء العراقي بهدف مهدي درويش في الدقيقة 83، في المباراة التي جمعتهما اليوم ليتصدر المجموعة الأولى في الدور التمهيدي للمسابقة.جاءت المباراة سريعة مع بدايتها، بأفضلية نسبية للزوراء العراقي الذي ظهر بكامل لياقته واستعداده، وجديته للفوز، إذ امتلك الكرة وضغط على مرمى الرفاع عن طريق اللاعب احمد حسن، وكانت أبرز محاولة للتهديف في الجولة الأولى، عراقية في الدقيقة 26، لكن القائم حال دون تسجيل الهدف الأول، ولم يقف الفريق البحريني مكتوف الأيدي، إذ سارع بعد التهديد العراقي لاسترجاع السيطرة، وهاجم بدوره معتمداً على اللاعب محمد صوله، الذي أوجد متاعب لخط دفاع الزوراء، وإن كان حارس الأخير قد أظهر يقظة في الذوذ عن مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .ولم يخرج الشوط الثاني من الجوانب التكتيكية للفريقين مع ندرة فرص التسجيل، لكن الثلث الأخير من المباراة شهد تطورًا في أداء الرفاع البحريني الذي أهدر لاعبه سيد هاشم فرصة أكيدة للتهديف إثر انفراده بحارس مرمى الزوراء، إلا أن لاعب الرفاع مهدي درويش، حسم الأمور بتوقيعه الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 83 من زمن المباراة، ليمنح الفوز والتأهل بالعلامة الكاملة للرفاع البحريني.وتغلب اتحاد طنجة المغربي على هورسيد الصومالي 6-1 سجلها يونس الذيب في الدقيقة 10، أعقبه هدف ثان لنفس اللاعب في الدقيقة 18 من نقطة الجزاء، ونعمان أعراب في الدقيقة 33، فيما سجل يوسف أنور هدفين في الدقيقتين 43 و45 مانحا فريقه الهدفين الرابع والخامس، لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة لاتحاد طنجة.وفِي الشوط الثاني قلص الفريق الصومالي النتيجة بتسجيله هدفاً عند الدقيقة 46، فيما سجل الشنتوف الهدف السادس في الدقيقة 74.//انتهى //00:42ت م0112