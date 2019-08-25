القاهرة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واستأهل فريق الزمالك المصري إلى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما كرر فوزه الكبير على فريق ديكاداها بطل الصومال بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة القارية.وكان الزمالك قد انتصر كذلك في لقاء الذهاب بسبعة أهداف نظيفة أيضا، ليتأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ 32 من البطولة الإفريقية بفوزه بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي.// انتهى //01:44ت م0114