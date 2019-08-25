إسلام آباد 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة باكستان من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بالتدخل على الفور لمنع السلطات الهندية من انتهاك حقوق الإنسان في الشطر الهندي من إقليم كشمير.واهتمت بتصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد عزم بلاده على الوقوف مع الكشميري سياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً لدعمه في نيل حقه المشروع في تقرير المصير.وأخبرت عن تخطيط السلطات الباكستانية لتدشين خدمة الجيل الخامس للانترنت في باكستان قبل نهاية العام الجاري.وعرجت إلى الجهود التي تبذلها سلطات الصحة في باكستان للحد من انتشار وباء حمى الضنك.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك بعد دخوله في المرحلة الثانية.إقليمياً تناقلت صحف باكستان أبناء المظاهرات التي شهدها الشطر الهندي من إقليم كشمير ضد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم، ومنع السلطات زعماء أحزاب المعارضة الهندية من القيام بزيارة إلى الإقليم لإبداء التضامن مع شعبه.وتطرقت إلى توقف الرحلات الجوية بمطار طرابلس الليبي بعد تعرضه لقصف بالصواريخ.وأشارت إلى خروج حريق غابات الأمازون عن السيطرة وانتشاره إلى مساحات شاسعة.// انتهى //06:46ت م0007